Удар по полигону на Днепропетровщине — реакция Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что после удара по полигону в Днепропетровской области 1 марта от исполнения служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части. Сейчас продолжается расследование.

Об этом Александр Сырский написал в Telegram.

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Сырский рассказал, что 1 марта россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" одну из воинских частей на полигоне в Днепропетровской области.

"С целью установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины", — подчеркнул Главнокомандующий.

Также известно, что на время проведения расследования начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По словам Сырского, он поручил командующим видов и отдельных родов войск ВСУ организовать проверку выполнения требований распоряжений ГК и ГШ ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрете размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах.

"Кроме того, определил им уточнить состояние выполнения поставленных ранее задач по проведению учебных занятий вне учебных пунктов, по возможности в углубленных, защищенных с инженерной точки зрения сооружениях, обеспечивающих надежную защиту личного состава, а также — как проведены инженерные работы по их оборудованию", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Александра Сырского

Напомним, 3 марта Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону в Днепропетровской области, где было построение 1 марта.

После этого ГБР начало расследование этой трагедии. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства.