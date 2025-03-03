Удар РФ по полігону з військовими — Драпатий підтвердив обстріл

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий. Фото: Сухопутні війська

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий підтвердив удар по полігону в Дніпропетровській області, де було шикування 1 березня. За його словами, усі, хто ухвалював рішення про збір військових, понесуть відповідальність.

Про це Михайло Драпатий повідомив у Telegram в понеділок, 3 березня.

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Удар по полігону в Дніпропетровській області 1 березня

Драпатий сказав, що трагедія на полігоні — це жахливий наслідок ворожого удару. Він наголосив, що кожен, хто ухвалював рішення того дня, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, понесуть відповідальність. За його словами, ніхто не заховається за поясненнями чи формальними рапортами.

"Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися"", — йдеться у повідомленні.

Командувач Сухопутних військ додав, що вимагатиме суворого покарання для всіх винуватців. Зокрема, тих, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою.

"Від щирого серця висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих, побратимам і всім, хто знав наших воїнів. Наразі триває розслідування обставин трагедії. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів", — сказав Драпатий.

Скриншот допису Михайла Драпатого

Реакція Генштабу ЗСУ

Генштаб також підтвердив ракетний удар по одному з підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Як відомо, це трапилося 1 березня і внаслідок обстрілів балістикою, є загиблі та поранені. Водночас їхню кількість не називають.

"Наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Сухопутних військ

Нагадаємо, 3 вересня 2024 року російські війська завдали ракетного удару по Інституту зв'язку в Полтаві.

Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 53 людини, ще понад 300 отримали поранення.

Після цього випадку нардеп Олександр Федієнко заявив про необхідність змінити формат навчання у закладах.