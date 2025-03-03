Удар РФ по полигону с военными — Драпатый подтвердил обстрел

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый. Фото: Сухопутные войска

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону в Днепропетровской области, где было построение 1 марта. По его словам, все, кто принимал решение о сборе военных, понесут ответственность.

Об этом Михаил Драпатый сообщил в Telegram в понедельник, 3 марта.

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Драпатый сказал, что трагедия на полигоне — это ужасное последствие вражеского удара. Он подчеркнул, что каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, понесут ответственность. По его словам, никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами.

"Предвижу, что правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу. Назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться", — говорится в сообщении.

Командующий Сухопутных войск добавил, что будет требовать сурового наказания для всех виновников. В частности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью.

"От всего сердца выражаю искренние соболезнования семьям погибших, побратимам и всем, кто знал наших воинов. Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии. Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно. Потому что мне тоже болит. Потому что изнутри разъедает гнев", — сказал Драпатый.

Скриншот сообщения Михаила Драпатого

Реакция Генштаба ВСУ

Генштаб также подтвердил ракетный удар по одному из подразделений Сухопутных войск ВСУ. Как известно, это случилось 1 марта и в результате обстрелов баллистикой есть погибшие и раненые. В то же время их количество не называют.

"Сейчас идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия. Военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Сухопутных войск

Напомним, 3 сентября 2024 года российские войска нанесли ракетный удар по Институту связи в Полтаве.

В результате обстрела погибли по меньшей мере 53 человека, еще более 300 получили ранения.

После этого случая нардеп Александр Федиенко заявил про необходимость изменить формат обучения в учреждениях.