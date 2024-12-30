Сырский в Донецкой области — Главнокомандующий встретился с командирами

Александр Сырский общается с командирами во время визита в Донецкую область. Фото: Telegram/Александр Сырский

Александр Сырский посетил части и подразделения, которые защищают Украину в Донецкой области. Эти направления пока остаются наиболее горячими.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в Telegram в понедельник, 30 декабря.

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Как отметил Главнокомандующий, россияне не прекращают осуществлять непрерывные мясные штурмы, при этом неся рекордные потери. В течение последней недели оккупанты ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными.

"В целом в этом году эта цифра составляет уже 427 тысяч. Львиная часть этих потерь — результат героических действий наших воинов в Донецкой области", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

Сообщение Александра Сырского о работе на Донетчине. Фото: скриншот

Сырский обсудил с командирами меры для повышения эффективности огневого поражения противника. Также речь шла об удержании рубежей и позиций, обеспечении бесперебойного снабжения боеприпасов и дронов и усилении подразделений, осуществляющих оборону на переднем крае.

"Особое внимание уделено обеспечению медицинских подразделений всем необходимым и организации эффективной эвакуации раненых военных. Наша цель на этом направлении — максимальное уничтожение врага и его резервов", — подчеркнул Сырский.

Напомним, аэроразведчики ГУР и оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" нанесли удар по штабу российских оккупантов. Он был расположен в Запорожской области.

Россияне накопили много ракет разных типов, в частности Х-101 и "Калибр", а также дронов для массированных ударов по Украине. Кроме того, оккупанты продолжают давить на всех участках фронта.