Разведчик "разнес" мужчин, которые не хотят уходить на фронт

Командир разведгруппы ГУР с позывным "Саба". Фото: Укринформ

Командир разведгруппы ГУР из подразделения "Артан" с позывным "Саба" жестко высказался о мобилизации в Украине и мужчин, не уходящих на фронт. Он считает, что то, кто и где больше принесет пользу должно решать государство.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Он подчеркнул, что не слышал, чтобы в украинской армии воевали неподготовленные люди.

"Саба" говорит, что каждый приходящий в армию попадает сначала в учебный центр, где его обучают.

"Готов или не готов, а скажите, кто готов умирать?" — риторически спрашивает разведчик.

Военный подверг критике тех мужчин, которые говорят, что принесут больше пользы в тылу.

"Если человек приносит такую пользу обществу, что он более полезен "на гражданке", в общественной жизни, то наверняка законодательные нормы подтверждают этот факт. А если законодательные нормы подтверждают противоположный факт, что человек нужен в данной ситуации с оружием в руках, в форме", то наверное так правильно...

Есть человек, который ищет способ как-то "откосить", считает, что он приносит больше пользы... Кто-то решил, что он не готов идти защищать свою святую землю. Тогда вопрос следующий: что он готов делать для общества? Вопрос: почему он не уехал отсюда до полномасштабного вторжения?" — добавил командир разведгруппы ГУР.

К слову, подразделение "Сабы" проводит спецоперации на наиболее опасных участках фронта, среди которых: "вышки Бойка", оккупированный Энергодар, Крым и левый берег Днепра Херсонщины.

Напомним, экскомандир полка "Азов" и заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал слова Владимира Зеленского о количестве мобилизованных в ряды ВСУ, которых может быть меньше 500 тысяч. По его словам, мобилизация — вопрос обязательный, она будет происходить постоянно, пока будет продолжаться война.

Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что украинские полицейские воюют на фронте еще с начала войны. Однако если мобилизовать еще больше правоохранителей, то возникнет проблема с комплектацией. Это может сказаться на криминогенной ситуации в стране.