Розвідник "розніс" чоловіків, які не хочуть йти на фронт

Командир розвідгрупи ГУР із позивним "Саба". Фото: Укрінформ

Командир розвідгрупи ГУР з підрозділу "Артан" із позивним "Саба" жорстко висловився про мобілізацію в Україні та чоловіків, які не йдуть на фронт. Він вважає, що те, хто і де більше принесе користі має вирішувати держава.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Він наголосив, що не чув такого, щоб в українській армії воювали непідготовлені люди.

"Саба" каже, що кожен, хто приходить до війська, потрапляє спочатку в учбовий центр, де його навчають.

"Готовий чи не готовий, а скажіть, хто готовий вмирати?" — риторично запитує розвідник.

Військовий розкритикував тих чоловіків, які кажуть, що принесуть більше користі в тилу.

"Якщо людина приносить таку користь суспільству, що вона більш корисна "на гражданке", в суспільному житті, то напевно законодавчі норми підтверджують цей факт. А якщо законодавчі норми підтверджують протилежний факт, що людина потрібна в даній ситуації зі зброєю в руках, в однострої, то напевно так правильно...

Є людина, яка шукає спосіб якось "відкосити", рахує, що вона приносить користі більше... Хтось вирішив, що він неготовий іти захищати свою святу землю. Тоді питання наступне: що він готовий робити для суспільства? Питання: чому він не виїхав звідси до повномасштабного вторгнення?" — додав командир розвідгрупи ГУР.

До слова, підрозділ "Саби" проводить спецоперації на найбільш небезпечних ділянках фронту серед яких: "вишки Бойка", окупований Енергодар, Крим та лівий берег Дніпра Херсонщини.

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" та заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін прокоментував слова Володимира Зеленського про кількість мобілізованих до лав ЗСУ, яких може бути менше за 500 тисяч. За його словами, мобілізація — питання обов'язкове, вона відбуватиметься постійно, доки триватиме війна.

Раніше очільник Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що українські поліцейські воюють на фронті ще від початку війни. Однак, якщо мобілізувати ще більше правоохоронців, то виникне проблема з комплектацією. Це може позначитися на криміногенній ситуації в країні.