Массовая казнь украинских пленных на фронте — на каком этапе расследования

Российские оккупанты. Фото иллюстративное: росСМИ

Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Украинские правоохранители установили, что погибли бойцы двух подразделений ВСУ.

Об этом сообщил начальник Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона в пятницу, 4 октября.

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Информация о расстреле представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих на фронте появилась в Telegram-каналах 1 октября. По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

На видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ вышли из лесопосадки. После того как они выстроились в шеренгу, оккупанты открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

Правоохранители приступили к расследованию по факту очередного военного преступления армии России.

Как сообщил начальник Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, в результате расстрела 16 украинских военнопленных на Покровском направлении погибли бойцы двух подразделений ВСУ.

"Нам известно, что могли погибнуть бойцы двух подразделений Вооруженных сил Украины. Мы знаем номера этих подразделений, предварительно установили данные бойцов. Но мы проверяем эту информацию из уважения к их родным, чтобы не ошибиться в их фамилиях", — сказал Белоусов.

По словам начальника Департамента войны, также есть информация, где именно произошел расстрел украинских военнопленных и какое подразделение ВС РФ может быть причастно к преступлению.

На данный момент отправлены запросы военным подразделениям, подразделениям разведки, а также международным партнерам, чтобы собрать дополнительную информацию о военном преступлении РФ.

Напомним, в Офисе генпрокурора назвали расстрел 16 пленных самым массовым известным случаем казни украинских военных на линии фронта. Как отметили в Генпрокуратуре, такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.

Также Новини.LIVE писали, что в Государственном департаменте США отреагировали на информацию о казни россиянами 16 украинских военнопленных. Там добавили, что знают о систематических фактах насилия и издевательств со стороны России.