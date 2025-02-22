Зеленский провел разговоры с лидерами правительств стран - обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 февраля, рассказал о продолжении международной работы. Состоялись новые переговоры с партнерами по поддержке Украины.

Об этом украинский лидер заявил во время вечернего видеообращения.

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Разговоры с лидерами Европы

"Сейчас мы делаем вполне конкретные вещи для того, чтобы разговоры об Украине и всей Европе происходили при участии Украины и Европы. Я благодарю каждого из партнеров за поддержку в этом", — сказал президент.

Так, Зеленский сегодня провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом и поблагодарил его за обещания и в дальнейшем помогать Украине. Он отметил, что это важно и будет добавлять стабильности и безопасности.

"Мы рассчитываем на усиление нашего флота F-16. Нидерланды одни из тех, кто наиболее помогает", — отметил он.

Также украинский лидер говорил с премьером Албании Эди Рамой и охарактеризовал разговор, как хороший. По его словам, наши страны имеют одинаковое видение по защите Европы и международного права.

Еще президент сегодня разговаривал с премьером Великобритании Киром Стармером — лидеры скоординировали наши позиции, дипломатию. Зеленский подчеркнул, что Великобритания стремится сохранять лидерство в защите жизни.

Кроме того, украинский президент поблагодарил премьера Греции Кириакоса Мицотакиса за поддержку нашей страны с начала полномасштабной войны. По его словам, Украина ценит, что Греция рядом в вопросах безопасности и приближении надежного мира.

"Гарантии безопасности это то, что объединяет абсолютное большинство: и Европа, и Америка - абсолютно все наши партнеры нуждаются в общем понимании, как гарантировать, что Путин больше никогда не сможет обмануть. И что Россия не сможет нести гибель другим народам", — добавил Зеленский.

Доклады военных

Также президенту доложили военные и специальные службы. Он поблагодарил всех за выполнение боевых задач и по итогам недели отметил воинов. Так, речь идет о защитниках 425-го отдельного штурмового полка за уничтожение оккупантов, 59-й отдельной штурмовой бригады Беспилотных сил на Покровском направлении, а также Зеленский отметил стойкость и храбрость воинов на Курщине — 47-я отдельная механизированная и 95-я отдельная десантно-штурмовая бригады.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, после разговора с премьером Нидерландов Зеленский анонсировал новые поставки самолетов F-16.

Также на полях Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский встретился с Схоофом. Они обсудили ситуацию в Украине и атаку россиян на ЧАЭС.