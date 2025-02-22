Зеленський провів розмови з лідерами урядів країн — звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 22 лютого, розповів про продовження міжнародної роботи. Відбулися нові перемовини з партнерами щодо підтримки України.

Про це український лідер заявив під час вечірнього відеозвернення.

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Розмови з лідерами Європи

"Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну і всю Європу відбувалися за участі України і Європи. Я дякую кожному з партнерів за підтримку у цьому", — сказав президент.

Так, Зеленський сьогодні провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом та подякував йому за обіцянки і надалі допомагати Україні. Він зауважив, що це важливо та додаватиме стабільності й безпеки.

"Ми розраховуємо на посилення нашого флоту F-16. Нідерланди одні з тих, хто найбільш допомагає", — зауважив він.

Також український лідер говорив з прем'єром Албанії Еді Рамою та схарактеризував розмову як хорошу. За його словами, наші країни мають однакове бачення щодо захисту Європи та міжнародного права.

Ще президент сьогодні розмовляв з прем'єром Британії Кіром Стармером — лідери скоординували наші позиції, дипломатію. Зеленський підкреслив, що Британія прагне зберігати лідерство у захисті життя.

Крім того, український президент подякував прем'єру Греції Кіріакосу Міцотакісу за підтримку нашої країни від початку повномасштабної війни. За його словами, Україна цінує, що Греція поруч у безпекових питаннях і наближенні надійного миру.

"Гарантії безпеки — це те, що об'єднує абсолютну більшість. І Європа, і Америка — абсолютно всі наші партнери потребують спільного розуміння, як гарантувати, що Путін більше ніколи не зможе обманути. І що Росія не зможе нести загибель іншим народам", — додав Зеленський.

Доповіді військових

Також президенту доповіли військові та спеціальні служби. Він подякував всім за виконання бойових завдань та за підсумками тижня відзначив воїнів. Так, йдеться про захисників 425-го окремого штурмового полку за знищення окупантів, 59-ї окремої штурмової бригади Безпілотних сил на Покровському напрямку, а також Зеленський відзначив стійкість і хоробрість воїнів на Курщині — 47-ма окрема механізована й 95-та окрема десантно-штурмова бригади.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, після розмови з прем'єром Нідерландів Зеленський анонсував нові постачання літаків F-16.

Також на полях Мюнхенської конференції з безпеки Зеленський зустрівся зі Схоофом. Вони обговорили ситуацію в Україні та атаку росіян на ЧАЕС.