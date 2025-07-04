США могут возобновить помощь Украине — что на это повлияло

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS

США могут возобновить военную помощь, в частности, поставки ракет Patriot Украине. На это повлиял разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Reuters.

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Ссылаясь на анонимный источник, издание сообщило, что в США оптимистично настроены относительно возобновления поставок ракет Patriot после "хорошего" разговора между Зеленским и Трампом.

Также отмечается, что звонок между лидерами длился около 40 минут и Трамп заверил Зеленского, что проверит, какое американское оружие, которое должно быть отправлено в Украину, было отложено.

Кроме того, известно, что президенты договорились о встрече команд Украины и США для обсуждения поставок средств противовоздушной обороны и другого оружия.

Напомним, 4 июля Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским. Они обсудили текущую ситуацию на фронте и российские воздушные удары.

Накануне этого диалога американский президент утверждал, что США продолжают предоставлять Украине оружие. Также он сообщил, что недоволен ситуацией вокруг Украины и считает, что прогресса нет.