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Головна Армія Розмова Зеленського і Трампа — США може поновити допомогу

Розмова Зеленського і Трампа — США може поновити допомогу

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Дата публікації: 4 липня 2025 21:47
США можуть поновити допомогу Україні — що на це вплинуло
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS

США можуть поновити військову допомогу, зокрема, постачання ракет Patriot Україні. На це вплинула розмова президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Reuters

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Посилаючись на анонімне джерело, видання повідомило, що у США оптимістично налаштовані щодо відновлення постачання ракет Patriot після "хорошої" розмови між Зеленським та Трампом. 

Також зазначається, що дзвінок між лідерами тривав близько 40 хвилин і Трамп запевнив Зеленського, що перевірить, яка американська зброя, яка має бути відправлена в Україну, була відкладена. 

Крім того, відомо, що президенти домовились про зустріч команд України та США для обговорення постачання засобів протиповітряної оборони та іншої зброї. 

Нагадаємо, 4 липня Дональд Трамп поговорив з Володимиром Зеленським. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті та російські повітряні удари.

Напередодні цього діалогу американський президент стверджував, що США продовжують надавати Україні зброю. Також він повідомив, що незадоволений ситуацією навколо України та вважає, що прогресу немає.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп військова допомога ППО ракети
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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