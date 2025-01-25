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Разлетаются шарики — особенности нового дрона РФ "Молния"

25 января 2025 20:45
Карина Приходько - Редактор
Дрон Молния — чем особенный БпЛА, которым обстреливают Харьков
Обломки БпЛА "Молния-1" в Харькове. Фото: Суспільне
Карина Приходько - Редактор

Российские войска 25 января четыре раза обстреляли Харьков ударными дронами "Молния". Из беспилотника разлетаются шарики, которые не способны пробивать стены, но опасны для людей.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии Новини.LIVE.

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"Шарики, разлетающиеся с беспилотника "Молния", не способны пробивать стены или ворота, но представляют опасность для людей", — объяснил Чубенко.

По его словам, они могут наносить повреждения коже и телу, что может приводить к серьезным кровопотерям.

Также он отметил важность пребывания в укрытиях или помещениях во время атак, поскольку эти дроны хоть и не слишком мощные, все же могут нанести травмы людям, которые находятся на открытой местности.

Напомним, в результате вражеской атаки на Харьков 25 января есть разрушения в нескольких районах города, в частности, повреждены здания и автомобили.

Кроме того, этой ночью оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в Черкасской области. Вследствие этого в регионе обесточена часть потребителей.

Харьков обстрелы дроны война в Украине Россия

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