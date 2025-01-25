Дрон Молнія — чим особливий БпЛА, яким обстрілюють Харків

Розлітаються кульки — особливості нового дрона РФ "Молнія"
Російські війська 25 січня чотири рази обстріляли Харків ударними дронами "Молнія". З безпілотника розлітаються кульки, які не здатні пробивати стіни, але небезпечні для людей.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі Новини.LIVE.
Що особливого у дроні "Молнія"
"Кульки, що розлітаються з безпілотника "Молнія", не здатні пробивати стіни чи ворота, але становлять небезпеку для людей", — пояснив Чубенко.
За його словами, вони можуть завдавати ушкоджень шкірі та тілу, що може призводити до серйозних крововтрат.
Також він наголосив на важливості перебування в укриттях або приміщеннях під час атак, оскільки ці дрони хоч і не надто потужні, все ж можуть завдати травм людям, які перебувають на відкритій місцевості.
Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Харків 25 січня є руйнування у кількох районах міста, зокрема, пошкодженні будівлі та автомобілі.
Крім того, цієї ночі окупанти атакували критичну інфраструктуру у Черкаській області. Внаслідок цього в регіоні знеструмлено частину споживачів.
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