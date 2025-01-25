Дрон Молнія — чим особливий БпЛА, яким обстрілюють Харків

Уламки БпЛА "Молнія-1" в Харкові. Фото: Суспільне

Російські війська 25 січня чотири рази обстріляли Харків ударними дронами "Молнія". З безпілотника розлітаються кульки, які не здатні пробивати стіни, але небезпечні для людей.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі Новини.LIVE.

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"Кульки, що розлітаються з безпілотника "Молнія", не здатні пробивати стіни чи ворота, але становлять небезпеку для людей", — пояснив Чубенко.

За його словами, вони можуть завдавати ушкоджень шкірі та тілу, що може призводити до серйозних крововтрат.

Також він наголосив на важливості перебування в укриттях або приміщеннях під час атак, оскільки ці дрони хоч і не надто потужні, все ж можуть завдати травм людям, які перебувають на відкритій місцевості.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Харків 25 січня є руйнування у кількох районах міста, зокрема, пошкодженні будівлі та автомобілі.

Крім того, цієї ночі окупанти атакували критичну інфраструктуру у Черкаській області. Внаслідок цього в регіоні знеструмлено частину споживачів.