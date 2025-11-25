Дроны РФ пересекли границу с Румынией — детали от Воздушных сил

Дроны в небе. Фото: Depositphotos

Во время массированной ночной атаки на Украину 25 ноября российские дроны пересекли границу двух стран. Вражеские воздушные цели заметили в воздушном пространстве Румынии и Молдовы.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Дрон РФ пересек границу с Румынией

В Воздушных силах рассказали, что несколько российских дронов в Одесской области были на границе с Молдовой. Там отметили о возможном пересечении государственной границы.

Кроме того, в ведомстве заявили, что один российский БпЛА, вероятно, пересек границу с Румынией.

Напомним, 22 ноября во время обстрелов Одесской области Румыния поднимала авиацию. Тогда не обнаружили дронов в воздушном пространстве страны.

В тот же день россияне атаковали пункт пропуска на границе с Румынией. Повреждена инфраструктура паромного комплекса "Орловка".