Российский дрон пересек границу с Румынией — детали

Российский дрон пересек границу с Румынией — детали

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 08:33
обновлено: 09:05
Дроны РФ пересекли границу с Румынией — детали от Воздушных сил
Дроны в небе. Фото: Depositphotos

Во время массированной ночной атаки на Украину 25 ноября российские дроны пересекли границу двух стран. Вражеские воздушные цели заметили в воздушном пространстве Румынии и Молдовы.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Читайте также:

Дрон РФ пересек границу с Румынией

В Воздушных силах рассказали, что несколько российских дронов в Одесской области были на границе с Молдовой. Там отметили о возможном пересечении государственной границы.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил

Кроме того, в ведомстве заявили, что один российский БпЛА, вероятно, пересек границу с Румынией.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, 22 ноября во время обстрелов Одесской области Румыния поднимала авиацию. Тогда не обнаружили дронов в воздушном пространстве страны.

В тот же день россияне атаковали пункт пропуска на границе с Румынией. Повреждена инфраструктура паромного комплекса "Орловка".

Румыния обстрелы дроны война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
