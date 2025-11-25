Дрони РФ перетнули кордон з Румунією — деталі від Повітряних сил

Дрони в небі. Фото: Depositphotos

Під час масованої нічної атаки на Україну 25 листопада російські дрони перетнули кордон двох країн. Ворожі повітряні цілі помітили у повітряному просторі Румунії та Молдови.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Дрон РФ перетнув кордон з Румунією

У Повітряних силах розповіли, що декілька російських дронів в Одеській області були на кордоні з Молдовою. Там зазначили про можливий перетин державного кордону.

Скриншот допису Повітряних сил

Крім того, у відомстві заявили, що один російський БпЛА, ймовірно, перетнув кордон з Румунією.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 22 листопада під час обстрілів Одеської області Румунія підіймала авіацію. Тоді не виявили дронів у повітряному просторі країни.

Того ж дня росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією. Пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка".