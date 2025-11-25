Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Російський дрон перетнув кордон з Румунією — деталі

Російський дрон перетнув кордон з Румунією — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 08:33
Оновлено: 09:05
Дрони РФ перетнули кордон з Румунією — деталі від Повітряних сил
Дрони в небі. Фото: Depositphotos

Під час масованої нічної атаки на Україну 25 листопада російські дрони перетнули кордон двох країн. Ворожі повітряні цілі помітили у повітряному просторі Румунії та Молдови.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

Реклама
Читайте також:

Дрон РФ перетнув кордон з Румунією

У Повітряних силах розповіли, що декілька російських дронів в Одеській області були на кордоні з Молдовою. Там зазначили про можливий перетин державного кордону. 

null
Скриншот допису Повітряних сил

Крім того, у відомстві заявили, що один російський БпЛА, ймовірно, перетнув кордон з Румунією. 

null
Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 22 листопада під час обстрілів Одеської області Румунія підіймала авіацію. Тоді не виявили дронів у повітряному просторі країни. 

Того ж дня росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією. Пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка".

Румунія обстріли дрони війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації