Дрони РФ перетнули кордон з Румунією — деталі від Повітряних сил

Російський дрон перетнув кордон з Румунією — деталі
Під час масованої нічної атаки на Україну 25 листопада російські дрони перетнули кордон двох країн. Ворожі повітряні цілі помітили у повітряному просторі Румунії та Молдови.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Дрон РФ перетнув кордон з Румунією
У Повітряних силах розповіли, що декілька російських дронів в Одеській області були на кордоні з Молдовою. Там зазначили про можливий перетин державного кордону.
Крім того, у відомстві заявили, що один російський БпЛА, ймовірно, перетнув кордон з Румунією.
Нагадаємо, 22 листопада під час обстрілів Одеської області Румунія підіймала авіацію. Тоді не виявили дронів у повітряному просторі країни.
Того ж дня росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією. Пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка".
Читайте Новини.LIVE!