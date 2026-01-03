Обстрелы Украины 3 января — Россия выпустила почти 100 БпЛА

Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 3 января выпустили по Украине ударные дроны. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на восьми локациях.

Об этом сообщили в Воздушных силах 3 января.

Обстрелы Украины 3 января

В Воздушных силах рассказали, что сегодня ночью россияне атаковали Украину 95 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Пуски осуществлялись с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Кача, Чауда и Гвардейское.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото:

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила 80 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых и обломки на двух локациях.

Напомним, 2 января россияне ударили по Харькову ракетами "Искандер". В результате этого пострадали 19 человек, среди которых 6-месячный ребенок.

Также известно о двух погибших. Их тела достали из-под завалов.