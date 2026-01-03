Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне выпустили по Украине дроны — сколько целей сбила ПВО

Россияне выпустили по Украине дроны — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 09:21
Обстрелы Украины 3 января — Россия выпустила почти 100 БпЛА
Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 3 января выпустили по Украине ударные дроны. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на восьми локациях.

Об этом сообщили в Воздушных силах 3 января.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Украины 3 января

В Воздушных силах рассказали, что сегодня ночью россияне атаковали Украину 95 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Пуски осуществлялись с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Кача, Чауда и Гвардейское.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріли України 3 січня
Результаты работы ПВО. Фото:

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила 80 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых и обломки на двух локациях.

Напомним, 2 января россияне ударили по Харькову ракетами "Искандер". В результате этого пострадали 19 человек, среди которых 6-месячный ребенок.

Также известно о двух погибших. Их тела достали из-под завалов.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации