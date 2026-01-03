Відео
Україна
Росіяни випустили по Україні дрони — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 09:21
Обстріли України 3 січня — Росія випустила майже 100 БпЛА
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 3 січня випустили по Україні ударні дрони. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на вісьмох локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах 3 січня. 

Обстріли України 3 січня

У Повітряних силах розповіли, що сьогодні вночі росіяни атакували Україну 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Пуски здійснювалися із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Кача, Чауда та Гвардійське.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Обстріли України 3 січня
Результати роботи ППО. Фото:

 За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих та уламки на двох локаціях.

Нагадаємо, 2 січня росіяни вдарили по Харкову ракетами "Іскандер". Внаслідок цього постраждали 19 людей, серед яких 6-місячна дитина.

Також відомо про двох загиблих. Їхні тіла дістали з-під завалів.  

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
