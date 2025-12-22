Россия обстреляла Днепропетровщину — в Кривом Роге разрушены ЦПАУ

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты в ночь на 22 декабря атаковали Днепропетровскую область. В частности, в Кривом Роге захватчики разрушили центры предоставления админуслуг.

Об этом сообщают глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Обстрел Днепропетровщины 22 декабря

Оккупанты атаковали дронами Павлоград. В результате обстрела загорелись автомобили и здание, которое не эксплуатировалось.

Пожар в результате обстрела. Фото: t.me/vilkul

Кроме того, российский беспилотник попал по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждены три частных дома.

По Никопольщине оккупанты били FPV-дронами, а также обстреливали из артиллерии. Захватчики попали по Никополю и Покровской громаде.

Последствия обстрела Кривого Рога

В результате удара российского Shahed разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН".

Последствия российского обстрела Кривого Рога. Фото: t.me/vilkul

Кроме того, пострадал главный ЦПАУ "Виза". Они сегодня не будут работать, но админуслуги предоставляются в филиалах по всему городу.

Атака РФ на ЦПАУ. Фото: t.me/vilkul

Последствия российского обстрела. Фото: t.me/vilkul

Удар России по Днепропетровской области. Фото: t.me/vilkul

"Сегодня будем восстанавливать доступы к системе и будем организовывать работу в другом помещении. На это нужно несколько дней. О возобновлении работы сообщу дополнительно. Главное — все живы", — добавил Вилкул.

Пост Гайваненко. Фото: скриншот

Пост Вилкула. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате обстрела есть пострадавший.

Ранее захватчики обстреляли Харьковскую область. Под ударом оказались три района. В результате атаки есть жертвы.