Россия обстреляла Днепропетровщину — в Кривом Роге разрушены ЦПАУ

Россияне разрушили центры предоставления админуслуг в Кривом Роге
Российские оккупанты в ночь на 22 декабря атаковали Днепропетровскую область. В частности, в Кривом Роге захватчики разрушили центры предоставления админуслуг.
Об этом сообщают глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
Обстрел Днепропетровщины 22 декабря
Оккупанты атаковали дронами Павлоград. В результате обстрела загорелись автомобили и здание, которое не эксплуатировалось.
Кроме того, российский беспилотник попал по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждены три частных дома.
По Никопольщине оккупанты били FPV-дронами, а также обстреливали из артиллерии. Захватчики попали по Никополю и Покровской громаде.
Последствия обстрела Кривого Рога
В результате удара российского Shahed разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН".
Кроме того, пострадал главный ЦПАУ "Виза". Они сегодня не будут работать, но админуслуги предоставляются в филиалах по всему городу.
"Сегодня будем восстанавливать доступы к системе и будем организовывать работу в другом помещении. На это нужно несколько дней. О возобновлении работы сообщу дополнительно. Главное — все живы", — добавил Вилкул.
Напомним, в ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате обстрела есть пострадавший.
Ранее захватчики обстреляли Харьковскую область. Под ударом оказались три района. В результате атаки есть жертвы.
