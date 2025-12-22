Видео
Популярные запросы

Видео

Главная Армия Россияне разрушили центры предоставления админуслуг в Кривом Роге

Россияне разрушили центры предоставления админуслуг в Кривом Роге

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 10:07
Россия обстреляла Днепропетровщину — в Кривом Роге разрушены ЦПАУ
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты в ночь на 22 декабря атаковали Днепропетровскую область. В частности, в Кривом Роге захватчики разрушили центры предоставления админуслуг.

Об этом сообщают глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Днепропетровщины 22 декабря

Оккупанты атаковали дронами Павлоград. В результате обстрела загорелись автомобили и здание, которое не эксплуатировалось.

Обстріл Дніпропетровщини 22 грудня
Пожар в результате обстрела. Фото: t.me/vilkul

Кроме того, российский беспилотник попал по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждены три частных дома.

По Никопольщине оккупанты били FPV-дронами, а также обстреливали из артиллерии. Захватчики попали по Никополю и Покровской громаде.

Последствия обстрела Кривого Рога

В результате удара российского Shahed разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН".

Атака РФ на Кривий Ріг 22 грудня
Последствия российского обстрела Кривого Рога. Фото: t.me/vilkul

Кроме того, пострадал главный ЦПАУ "Виза". Они сегодня не будут работать, но админуслуги предоставляются в филиалах по всему городу.

Обстріл Кривого Рогу 22 грудня
Атака РФ на ЦПАУ. Фото: t.me/vilkul
Обстріл Кривого Рогу 22 грудня
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/vilkul
Удар Росії по Кривому Розі 22 грудня
Удар России по Днепропетровской области. Фото: t.me/vilkul

"Сегодня будем восстанавливать доступы к системе и будем организовывать работу в другом помещении. На это нужно несколько дней. О возобновлении работы сообщу дополнительно. Главное — все живы", — добавил Вилкул.

null
Пост Гайваненко. Фото: скриншот
null
Пост Вилкула. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате обстрела есть пострадавший.

Ранее захватчики обстреляли Харьковскую область. Под ударом оказались три района. В результате атаки есть жертвы.

война Кривой Рог Украина Днепропетровская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
