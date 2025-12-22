Відео
Головна Армія Росіяни зруйнували центри надання адмінпослуг у Кривому Розі

Росіяни зруйнували центри надання адмінпослуг у Кривому Розі

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 10:07
Росія обстріляла Дніпропетровщину — у Кривому Розі зруйновано ЦНАПи
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти у ніч проти 22 грудня атакували Дніпропетровську область. Зокрема, у Кривому Розі загарбники зруйнували центри надання адмінпослуг.

Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Дніпропетровщини 22 грудня

Окупанти атакували дронами Павлоград. Внаслідок обстрілу зайнялися автомобілі та будівля, що не експлуатувалася. 

Обстріл Дніпропетровщини 22 грудня
Пожежа внаслідок обстрілу. Фото: t.me/vilkul

Крім того, російський безпілотник поцілив по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені три приватні оселі. 

По Нікопольщині окупанти били FPV-дронами, а також обстрілювали з артилерії. Загарбники влучили по Нікополю та Покровській громаді.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу

Внаслідок удару російського Shahed зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН".

Атака РФ на Кривий Ріг 22 грудня
Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу. Фото: t.me/vilkul

Крім того, постраждав головний ЦНАП "Віза". Вони сьогодні не працюватимуть, але адмінпослуги надаються у філіях по всьому місту. 

Обстріл Кривого Рогу 22 грудня
Атака РФ на ЦНАП. Фото: t.me/vilkul
Обстріл Кривого Рогу 22 грудня
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/vilkul
Удар Росії по Кривому Розі 22 грудня
Удар Росії по Дніпропетровській області. Фото: t.me/vilkul

"Сьогодні відновлюватимемо доступи до системи та будемо організовувати роботу в іншому приміщенні. На це потрібно кілька днів. Про відновлення роботи повідомлю додатково. Головне — всі живі", — додав Вілкул.

null
Допис Гайваненка. Фото: скриншот
null
Допис Вілкула. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу є постраждалий.

Раніше загарбники обстріляли Харківську область. Під ударом опинилися три райони. Внаслідок атаки є жертви.

війна Кривий Ріг Україна Дніпропетровська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
