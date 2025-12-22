Росія обстріляла Дніпропетровщину — у Кривому Розі зруйновано ЦНАПи

Росіяни зруйнували центри надання адмінпослуг у Кривому Розі
Російські окупанти у ніч проти 22 грудня атакували Дніпропетровську область. Зокрема, у Кривому Розі загарбники зруйнували центри надання адмінпослуг.
Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
Обстріл Дніпропетровщини 22 грудня
Окупанти атакували дронами Павлоград. Внаслідок обстрілу зайнялися автомобілі та будівля, що не експлуатувалася.
Крім того, російський безпілотник поцілив по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені три приватні оселі.
По Нікопольщині окупанти били FPV-дронами, а також обстрілювали з артилерії. Загарбники влучили по Нікополю та Покровській громаді.
Наслідки обстрілу Кривого Рогу
Внаслідок удару російського Shahed зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН".
Крім того, постраждав головний ЦНАП "Віза". Вони сьогодні не працюватимуть, але адмінпослуги надаються у філіях по всьому місту.
"Сьогодні відновлюватимемо доступи до системи та будемо організовувати роботу в іншому приміщенні. На це потрібно кілька днів. Про відновлення роботи повідомлю додатково. Головне — всі живі", — додав Вілкул.
Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу є постраждалий.
Раніше загарбники обстріляли Харківську область. Під ударом опинилися три райони. Внаслідок атаки є жертви.
Читайте Новини.LIVE!