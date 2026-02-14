Российский обстрел Украины 14 февраля — сколько дронов удалось сбить ПВО

Работа ППО. Фото: Сумская ОВА

Российские оккупанты в ночь на 14 февраля атаковали Украину дронами различных типов и баллистической ракетой "Искандер-М". В результате обстрела зафиксировано попадание на нескольких локациях.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Украины 14 февраля

Этой ночью враг запустил 112 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других.

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Количество сбитых российских дронов в ночь на 14 февраля. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 91 вражеский БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов", — говорится в сообщении.

В результате российской атаки зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 11 локациях и падение обломков на двух.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты в ночь на 14 февраля атаковали Одессу. В результате обстрела погибла женщина 1950 года рождения.

Кроме того, этой ночью под российским ударом оказался Вышгородский район Киевской области. Известно о двух пострадавших.