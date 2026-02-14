Російський обстріл України 14 лютого — скільки дронів вдалося збити ППО

Робота ППО. Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти у ніч проти 14 лютого атакували Україну дронами різних типів та балістичною ракетою "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання на декількох локаціях.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл України 14 лютого

Цієї ночі ворог запустив 112 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших.

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Кількість збитих російських дронів у ніч проти 14 лютого. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 11 локаціях та падіння уламків на двох.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 14 лютого атакували Одесу. Внаслідок обстрілу загинула жінка 1950 року народження.

Крім того, цієї ночі під російським ударом опинився Вишгородський район Київської області. Відомо про двох постраждалих.