Видео

Россияне дронами атаковали Украину — сколько целей сбила ПВО

Дата публикации 23 ноября 2025 09:27
обновлено: 09:27
Атака РФ на Украину 23 ноября — сколько целей сбила ПВО
Работа ПВО. Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 23 ноября российские войска беспилотниками атаковали территорию Украины. Однако украинским защитникам удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 23 ноября.

Читайте также:
Атака РФ на Україні 23 листопада
Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака РФ на Украину 23 ноября — сколько дронов сбила ПВО

В ночь на 23 ноября (с 19:00 22 ноября) российские захватчики атаковали Украину 98-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Этой ночью оккупанты запускали дроны с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ и Чауда — ВОТ АР Крым, около 60 из них — "Шахеды".

Воздушное нападение отражали — зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях.

Напомним, что в ночь на 23 ноября в Днепре раздавались мощные взрывы — россияне атаковали город и область.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки РФ на Днепропетровскую область есть пострадавшие среди гражданских, в том числе и ребенок.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
