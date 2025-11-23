Атака РФ на Україну 23 листопада — скільки цілей збила ППО

Робота ППО. Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч проти 23 листопада російські війська безпілотниками атакували територію України. Проте українським захисникам вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 23 листопада.

Атака РФ на Україну 23 листопада — скільки дронів збила ППО

У ніч проти 23 листопада (з 19:00 22 листопада) російські загарбники атакували Україну 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Цієї ночі окупанти запускали дрони із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ та Чауда — ТОТ АР Крим, близько 60 із них — "Шахеди".

Повітряний напад відбивали — зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 листопада у Дніпрі лунали потужні вибухи — росіяни атакували місто та область.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки РФ на Дніпропетровську область є постраждалі серед цивільних, зокрема й дитина.