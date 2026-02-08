Обстрел Украины 8 февраля — Россия атаковала дронами

Мобильная группа ПВО. Фото: Западное ОТО НГУ

Российские войска в ночь на 8 февраля выпустили на Украину 101 ударный дрон. Большинство из них обезвредила противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрелы Украины 8 февраля

Как известно, армия РФ атаковала Украину дронами разных типов из Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска и Шаталово.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результат работы ПВО. Фото: Воздушные силы

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила 69 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание 32 дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 1 локации.

В то же время в Воздушных силах предупредили, что атака продолжается и в воздушном пространстве есть вражеские БпЛА.

Напомним, 8 февраля во Львове и области прогремели взрывы. В городе работала противовоздушная оборона.

Андрей Садовый рассказал, что российские войска хотели атаковать объект критической инфраструктуры. Жертв и пострадавших предварительно нет.