Обстріл України 8 лютого — Росія атакувала дронами

Мобільна група ППО. Фото: Західне ОТО НГУ

Російські війська у ніч проти 8 лютого випустили на Україну 101 ударний дрон. Більшість з них знешкодала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Обстріли України 8 лютого

Як відомо, армія РФ атакувала Україну дронами різних типів з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська і Шаталово.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результат роботи ППО. Фото: Повітряні сили

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила 69 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Однак зафіксовано влучання 32 дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.

Водночас у Повітряних силах попередили, що атака триває і в повітряному просторі є ворожі БпЛА.

Нагадаємо, 8 лютого у Львові та області пролунали вибухи. В місті працювала протиповітряна оборона.

Андрій Садовий розповів, що російські війська хотіли атакувати об'єкт критичної інфраструктури. Жертв та постраждалих попередньо немає.