Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне атаковали Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

Россияне атаковали Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 08:48
Обстрелы Украины 31 декабря — россияне атаковали дронами
Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 31 декабря выпустили на Украину более 100 ударных дронов. Большинство целей уничтожила противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Украины 31 декабря

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину 127 БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений. Пуски осуществлялись из Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріл України 31 грудня
Результат работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила 101 вражеский БпЛА на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях.

Напомним, в ночь на 31 декабря россияне атаковали инфраструктуру и жилые дома в Одессе. Среди пострадавших есть дети.

Кроме того, армия РФ обстреляла Белую Церковь. В результате вражеской атаки получила повреждения многоэтажка.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные силы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации