Обстрелы Украины 31 декабря — россияне атаковали дронами

Россияне атаковали Украину дронами — сколько целей сбила ПВО
Российские войска в ночь на 31 декабря выпустили на Украину более 100 ударных дронов. Большинство целей уничтожила противовоздушная оборона.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Обстрелы Украины 31 декабря
В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину 127 БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений. Пуски осуществлялись из Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила 101 вражеский БпЛА на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях.
Напомним, в ночь на 31 декабря россияне атаковали инфраструктуру и жилые дома в Одессе. Среди пострадавших есть дети.
Кроме того, армия РФ обстреляла Белую Церковь. В результате вражеской атаки получила повреждения многоэтажка.
Читайте Новини.LIVE!