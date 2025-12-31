Обстрелы Украины 31 декабря — россияне атаковали дронами

Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 31 декабря выпустили на Украину более 100 ударных дронов. Большинство целей уничтожила противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину 127 БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений. Пуски осуществлялись из Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результат работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила 101 вражеский БпЛА на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях.

Напомним, в ночь на 31 декабря россияне атаковали инфраструктуру и жилые дома в Одессе. Среди пострадавших есть дети.

Кроме того, армия РФ обстреляла Белую Церковь. В результате вражеской атаки получила повреждения многоэтажка.