Головна Армія Росіяни атакували Україну дронами — скільки цілей збила ППО

Росіяни атакували Україну дронами — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 08:48
Обстріли України 31 грудня — росіяни атакували дронами
Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 31 грудня випустили на Україну понад 100 ударних дронів. Більшість цілей знищила протиповітряна оборона.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. 

Читайте також:

Обстріли України 31 грудня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну 127 БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків. Пуски здійснювалися з Курська, Орела, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Обстріл України 31 грудня
Результат роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила 101 ворожий БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Однак зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях. 

Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня росіяни атакували інфраструктуру та житлові будинки в Одесі. Серед постраждалих є діти. 

Крім того, армія РФ обстріляла Білу Церкву. Внаслідок ворожої атаки зазнала пошкоджень багатоповерхівка.

Автор:
Карина Приходько
