Обстрелы Украины 5 февраля — сколько целей сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Фото: acebook.com/JointForcesCommandAFU

Российские войска в ночь на 5 февраля атаковали Украину баллистическими ракетами и ударными дронами. Враг осуществил пуски с шести направлений.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Обстрел Украины 5 февраля

Как известно, этой ночью армия РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма и 183 ударными БпЛА различных типов. Пуски осуществлялись из Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Донецка.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила 156 вражеских БпЛА. Однако также есть попадание баллистических ракет и 22 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых БпЛА и обломков на семи локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" — отметили в Воздушных силах.

Напомним, ночью 5 февраля россияне атаковали дронами Киев. В результате этого пострадал один человек и есть разрушения.

Кроме того, вражеский беспилотник попал во двор многоэтажки в Сумах. В результате атаки выбито более 50 окон в многоэтажке.