Головна Армія Росіяни атакували Україну дронами і ракетами — скільки цілей збила ППО

Росіяни атакували Україну дронами і ракетами — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 08:59
Обстріли України 5 лютого — скільки цілей збила ППО
Мобільна група ППО. Фото: acebook.com/JointForcesCommandAFU

Російські війська у ніч проти 5 лютого атакували Україну балістичними ракетами та ударними дронами. Ворог здійснив пуски з шести напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Читайте також:

Обстріл України 5 лютого

Як відомо, цієї ночі армія РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму та 183 ударними БпЛА різних типів. Пуски здійснювалися з Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Донецька. 

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Обстріл України 5 лютого
Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила 156 ворожих БпЛА. Проте також є влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих БпЛА та уламків на семи локаціях. 

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" — наголосили в Повітряних силах.

Нагадаємо, вночі 5 лютого росіяни атакували дронами Київ. Внаслідок цього постраждала одна людина та є руйнування.

Крім того, ворожий безпілотник влучив у двір багатоповерхівки у Сумах. Внаслідок атаки вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці.

обстріли ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні сили
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
