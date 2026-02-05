Обстріли України 5 лютого — скільки цілей збила ППО

Мобільна група ППО. Фото: acebook.com/JointForcesCommandAFU

Російські війська у ніч проти 5 лютого атакували Україну балістичними ракетами та ударними дронами. Ворог здійснив пуски з шести напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Обстріл України 5 лютого

Як відомо, цієї ночі армія РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму та 183 ударними БпЛА різних типів. Пуски здійснювалися з Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Донецька.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила 156 ворожих БпЛА. Проте також є влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих БпЛА та уламків на семи локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" — наголосили в Повітряних силах.

Нагадаємо, вночі 5 лютого росіяни атакували дронами Київ. Внаслідок цього постраждала одна людина та є руйнування.

Крім того, ворожий безпілотник влучив у двір багатоповерхівки у Сумах. Внаслідок атаки вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці.