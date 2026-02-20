В ночной атаке зафиксировали "Искандер-М" и 128 ударных дронов

Военный целится в воздушную цель. Фото: ПС ВСУ

Российские войска в ночь на 20 февраля атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и 128 ударными дронами с нескольких направлений. Часть воздушных целей удалось сбить, а другие, к сожалению, достигли целей.

Об этом пишет Новости.LIVE, приводя данные ВС ВСУ.

Каковы результаты работы ПВО

Направлениями запусков воздушных целей по Украине были Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск на территории РФ, а также временно оккупированная часть Донецкой области.

По состоянию на 08:30 предварительно сообщалось о 107 вражеских БпЛА, которые противовоздушная оборона уничтожила или подавила на севере, юге и востоке страны.

Статистика. Фото: ПС ВСУ

Отдельно указано, что были попадания баллистической ракеты и 21 ударного беспилотника на 14 локациях, а еще в одном месте зафиксировали падение обломков сбитых целей.

Недавно заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Украина разрабатывает собственное лазерное оружие для ПВО.

Ранее Владимир Зеленский сообщал на Мюнхенской конференции о проблеме критической нехватки ракет для систем ПВО.