Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росія застосувала дрони та ракети по Україні вночі — що не збили

Росія застосувала дрони та ракети по Україні вночі — що не збили

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 10:24
Атака РФ по Україні 20 лютого — скільки дронів знищено або подавлено
Військовий цілить у повітряну ціль. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 20 лютого Сили оборони України відбивали масований повітряний удар РФ по Україні з балістичною ракетою "Іскандер-М" і 128 ударними безпілотниками. Стали відомі результати роботи ППО.

Про це пише Новини.LIVE, наводячи дані ПС ЗСУ. 

Реклама
Читайте також:

Які результати роботи ППО 

Напрямками запусків повітряних цілей по Україні були Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ на території РФ, а також тимчасово окупована частина Донецької області. 

Станом на 08:30 попередньо повідомлялося про 107 ворожих БпЛА, які протиповітряна оборона знищила або подавила на півночі, півдні та сході країни.

null
Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Окремо вказано, що були влучання балістичної ракети й 21 ударного безпілотника на 14 локаціях, а ще в одному місці зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив, що Україна розробляє власну лазерну зброю для ППО.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв на Мюнхенській конференції про проблему критичної нестачі ракет для систем ППО.

безпілотники ППО дрони військовослужбовці Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації