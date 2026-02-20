Атака РФ по Україні 20 лютого — скільки дронів знищено або подавлено

Військовий цілить у повітряну ціль. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 20 лютого Сили оборони України відбивали масований повітряний удар РФ по Україні з балістичною ракетою "Іскандер-М" і 128 ударними безпілотниками. Стали відомі результати роботи ППО.

Про це пише Новини.LIVE, наводячи дані ПС ЗСУ.

Які результати роботи ППО

Напрямками запусків повітряних цілей по Україні були Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ на території РФ, а також тимчасово окупована частина Донецької області.

Станом на 08:30 попередньо повідомлялося про 107 ворожих БпЛА, які протиповітряна оборона знищила або подавила на півночі, півдні та сході країни.

Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Окремо вказано, що були влучання балістичної ракети й 21 ударного безпілотника на 14 локаціях, а ще в одному місці зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив, що Україна розробляє власну лазерну зброю для ППО.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв на Мюнхенській конференції про проблему критичної нестачі ракет для систем ППО.