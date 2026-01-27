РФ запустила 165 БпЛА различных типов в ночь на 27 января

Бойцы мобильно-огневой группы. Фото: Третий армейский корпус

Вечером 26 января и ночью 27 января Россия осуществила массированную атаку беспилотниками. Воздушное нападение началось с 18:00 и насчитывало 165 ударных БпЛА различных типов. Среди них были Shahed, в том числе реактивные, а также "Гербера", "Италмас" и дроны других моделей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Сколько дронов сбили в ночь на 27 января

Запуски происходили сразу с нескольких направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск на территории РФ, а также Гвардейское и Чауда с временно оккупированной территории АР Крым.

По состоянию на 08:00, по предварительной сводке, противовоздушная оборона сбила или подавила 135 вражеских БПЛА в северных, южных, центральных и восточных регионах страны. В то же время зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 14 локациях, а также падение сбитых аппаратов или их обломков еще на 9 локациях.

Статистика. Фото: Воздушные силы ВСУ

В сообщении отмечается, что угроза продолжается, потому что в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников. Людей призывают соблюдать правила безопасности.

Напомним, во Львовской области 27 января дрон попал в объект инфраструктуры.

Также под массированным ударом этой ночью оказалась Одесса. Известно о разрушении дома, под завалами которого могут быть люди.

Ранее экс-командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник объяснил, почему некоторые российские дроны пролетают без реакции средств обнаружения.