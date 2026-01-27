Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росія скерувала на Україну 165 дронів — скільки знешкодила ППО

Росія скерувала на Україну 165 дронів — скільки знешкодила ППО

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 11:13
РФ запустила 165 БпЛА різних типів у ніч проти 27 січня
Бійці мобільно-вогневої групи. Фото: Третій армійський корпус

Увечері 26 січня та вночі 27 січня Росія здійснила масовану атаку безпілотниками. Повітряний напад почався з 18:00 і налічував 165 ударних БпЛА різних типів. Серед них були Shahed, у тому числі реактивні, а також "Гербера", "Італмас" і дрони інших моделей.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Скільки дронів збили в ніч проти 27 січня

Запуски відбувалися одразу з кількох напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ на території РФ, а також Гвардійське і Чауда з тимчасово окупованої території АР Крим.

Станом на 08:00, за попереднім зведенням, протиповітряна оборона збила або подавила 135 ворожих БпЛА в північних, південних, центральних і східних регіонах країни. Водночас зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих апаратів або їхніх уламків ще на 9 локаціях.

null
Статистика. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У повідомленні наголошується, що загроза триває, бо у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників. Людей закликають дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у Львівській області 27 січня дрон влучив в об'єкт інфраструктури.

Також під масованим ударом цієї ночі опинилась Одеса. Відомо про руйнацію будинку, під завалами якого можуть бути люди. 

Раніше екскомандир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник пояснив, чому деякі російські дрони пролітають без реакції засобів виявлення.

безпілотники ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації