РФ запустила 165 БпЛА різних типів у ніч проти 27 січня

Бійці мобільно-вогневої групи. Фото: Третій армійський корпус

Увечері 26 січня та вночі 27 січня Росія здійснила масовану атаку безпілотниками. Повітряний напад почався з 18:00 і налічував 165 ударних БпЛА різних типів. Серед них були Shahed, у тому числі реактивні, а також "Гербера", "Італмас" і дрони інших моделей.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Скільки дронів збили в ніч проти 27 січня

Запуски відбувалися одразу з кількох напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ на території РФ, а також Гвардійське і Чауда з тимчасово окупованої території АР Крим.

Станом на 08:00, за попереднім зведенням, протиповітряна оборона збила або подавила 135 ворожих БпЛА в північних, південних, центральних і східних регіонах країни. Водночас зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих апаратів або їхніх уламків ще на 9 локаціях.

Статистика. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У повідомленні наголошується, що загроза триває, бо у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників. Людей закликають дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у Львівській області 27 січня дрон влучив в об'єкт інфраструктури.

Також під масованим ударом цієї ночі опинилась Одеса. Відомо про руйнацію будинку, під завалами якого можуть бути люди.

Раніше екскомандир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник пояснив, чому деякі російські дрони пролітають без реакції засобів виявлення.