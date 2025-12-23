Видео
Україна
Россия атаковала Хмельницкую область — известно о погибшем

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 11:20
Обстрел Хмельницкой области 23 декабря — погиб один человек
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Хмельницкая область в ночь на 23 декабря оказалась под атакой российской армии. Вражеский обстрел унес жизнь человека.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в Telegram.

Последствия обстрела Хмельницкой области

Как сообщил руководитель области, в результате российского удара погиб один человек 1953 года рождения.

"К сожалению, имеем трагическую весть. В результате вражеской атаки погиб человек 1953 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким", — сообщил Тюрин.

Кроме того, в регионе зафиксированы перебои с электроснабжением после обстрелов.

Обстріл Хмельниччини 23 грудня
Сообщение Сергея Тюрина. Фото: скриншот из Telegram

Отметим, что в ночь на 23 декабря российская армия нанесла массированный удар по Украине. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку и сообщил, что РФ выпустила около 650 "шахедов" и три десятка ракет.

В результате удара Хмельницкая область и еще две области остались без электроснабжения.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
