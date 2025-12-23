Відео
Головна Армія Росія атакувала Хмельниччину — відомо про загиблого

Росія атакувала Хмельниччину — відомо про загиблого

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 11:20
Обстріл Хмельниччини 23 грудня — загинула одна людина
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Хмельницька область в ніч проти 23 грудня опинилася під атакою російської армії. Ворожий обстріл забрав життя людини.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Хмельниччини

Як повідомив керівник області, внаслідок російського удару загинула одна людина 1953 року народження.

"На жаль, маємо трагічну звістку. Внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким", — повідомив Тюрін.

Крім того, в регіоні зафіксовані перебої з електропостачанням після обстрілу.

Обстріл Хмельниччини 23 грудня
Повідомлення Сергія Тюріна. Фото: скриншот з Telegram

Зазначимо, що в ніч проти 23 грудня російська армія завдала масованого удару по Україні. Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку та повідомив, що РФ випустила близько 650 "шахедів" та три десятки ракет.

Внаслідок удару Хмельниччина та ще дві області залишилися без електропостачання.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
