Отключение света 25 ноября — какие последствия обстрелов

Российские войска в ночь на 25 ноября совершили уже шестую атаку на энергообъекты Украины за последние два месяца. Потребление электроэнергии продолжает расти.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Обстрелы энергосистемы Украины 25 ноября

В Укрэнерго рассказали, что ночью и утром россияне осуществили массированную ракетно-дронную атаку на энергообъекты в нескольких областях. Вследствие этого обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и оживить всех обесточенных абонентов", — говорится в сообщении.

Также известно, что в результате сегодняшней и предыдущих массированных ракетно-дронных атак утром применяли аварийные обесточивания в Киеве и Харьковской, Полтавской и Сумской областях. В дальнейшем ограничения в этих регионах будут заменены на увеличенный, по сравнению с предыдущим прогнозом, объем применения графиков почасовых отключений.

В остальных областях будут действовать графики почасовых отключений объемом от 05, до 2,5 очередей. Кроме того, во всех регионах сейчас действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

Потребление электроэнергии в Украине

Утром 25 ноября потребление электроэнергии на 2,1% было выше, чем в это же время прошлого дня.

"Вчера, 24 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на 2,6% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня — в пятницу, 21 ноября. Причина — применение меньшего, по сравнению с концом прошлой недели, объема мер ограничения", — рассказали в Укрэнерго.

Также там отметили, что есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Украинцев просят перенести энергоемкие процессы на ночные часы — после 22:00. Отмечается, что экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений.

Напомним, 25 ноября в Киеве ввели экстренные отключения света. Вследствие обстрелов столицы, ситуация остается сложной.

В то же время Игорь Терехов рассказал о ситуации со светом в Харькове. В городе работают над восстановлением энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.