Відключення світла 25 листопада — які наслідки обстрілів

Ремонт енергооб'єктів. Фото: ДТЕК

Російські війська у ніч проти 25 листопада здійснив вже шосту атаку на енергооб'єкти України за останні два місяці. Споживання електроенергії продовжує зростати.

Про це повідомили в Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Обстріли енергосистеми України 25 листопада

В Укренерго розповіли, що вночі та вранці росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку на енергооб'єкти у кількох областях. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Харківщині, Київщині та в Києві.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх знеструмлених абонентів", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що внаслідок сьогоднішньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак вранці застосовували аварійні знеструмлення у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях. Надалі обмеження в цих регіонах будуть замінені на збільшений, порівняно з попереднім прогнозом, обсяг застосування графіків погодинних відключень.

В інших областях діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 05, до 2,5 черг. Крім того, в усіх регіонах зараз діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Споживання електроенергії в Україні

Зранку 25 листопада споживання електроенергії на 2,1% було вищим, ніж в цей самий час минулого дня.

"Вчора, 24 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 2,6% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 21 листопада. Причина — застосування меншого, порівняно з кінцем минулого тижня, обсягу заходів обмеження", — розповіли в Укренерго.

Також там наголосили, що є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Українців просять перенести енергоємні процеси на нічні години — після 22:00. Зазначається, що ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень.

Нагадаємо, 25 листопада у Києві запровадили екстрені відключення світла. Внаслідок обстрілів столиці, ситуація залишається складною.

Водночас Ігор Терехов розповів про ситуацію зі світлом у Харкові. В місті працюють над відновленням енергетичної інфраструктури після російських обстрілів.