Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росія атакувала енергетику — скільки регіонів без світла

Росія атакувала енергетику — скільки регіонів без світла

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 10:51
Оновлено: 11:35
Відключення світла 25 листопада — які наслідки обстрілів
Ремонт енергооб'єктів. Фото: ДТЕК

Російські війська у ніч проти 25 листопада здійснив вже шосту атаку на енергооб'єкти України за останні два місяці. Споживання електроенергії продовжує зростати.

Про це повідомили в Укренерго. 

Реклама
Читайте також:

Обстріли енергосистеми України 25 листопада

В Укренерго розповіли, що вночі та вранці росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку на енергооб'єкти у кількох областях. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Харківщині, Київщині та в Києві. 

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх знеструмлених абонентів", — йдеться у повідомленні.  

Також відомо, що внаслідок сьогоднішньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак вранці застосовували аварійні знеструмлення у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях. Надалі обмеження в цих регіонах будуть замінені на збільшений, порівняно з попереднім прогнозом, обсяг застосування графіків погодинних відключень.

В інших областях діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 05, до 2,5 черг. Крім того, в усіх регіонах зараз діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Споживання електроенергії в Україні

Зранку 25 листопада споживання електроенергії на 2,1% було вищим, ніж в цей самий час минулого дня. 

"Вчора, 24 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 2,6% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 21 листопада. Причина — застосування меншого, порівняно з кінцем минулого тижня, обсягу заходів обмеження", — розповіли в Укренерго. 

Також там наголосили, що є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Українців просять перенести енергоємні процеси на нічні години — після 22:00. Зазначається, що ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень.

Нагадаємо, 25 листопада у Києві запровадили екстрені відключення світла. Внаслідок обстрілів столиці, ситуація залишається складною. 

Водночас Ігор Терехов розповів про ситуацію зі світлом у Харкові. В місті працюють над відновленням енергетичної інфраструктури після російських обстрілів.

електроенергія обстріли енергосистема війна в Україні світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації