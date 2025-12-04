Ночной обстрел Украины 4 декабря — сколько целей РФ удалось сбить

ПВО Украины. Фото: Командование Объединенных сил Украины

Российские оккупанты в ночь на 4 декабря снова атаковали Украину ракетами и дронами. На нескольких локациях зафиксировано попадание.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Ночной обстрел 4 декабря

Захватчики атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 138 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и других типов.

Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых и подавленных целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

Всего зафиксировано попадание баллистики и 24 ударных дронов на 14 локациях.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 3 декабря российские захватчики атаковали Кривой Рог, в результате чего пострадали люди.

Кроме того, вчера оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова. Под завалами нашли тело одного погибшего человека.