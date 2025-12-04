Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россия атаковала баллистикой и дронами — как работала ПВО

Россия атаковала баллистикой и дронами — как работала ПВО

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 09:40
Ночной обстрел Украины 4 декабря — сколько целей РФ удалось сбить
ПВО Украины. Фото: Командование Объединенных сил Украины

Российские оккупанты в ночь на 4 декабря снова атаковали Украину ракетами и дронами. На нескольких локациях зафиксировано попадание.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Ночной обстрел 4 декабря

Захватчики атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 138 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и других типов.

Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Нічний обстріл України 4 грудня
Количество сбитых и подавленных целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

Всего зафиксировано попадание баллистики и 24 ударных дронов на 14 локациях.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 3 декабря российские захватчики атаковали Кривой Рог, в результате чего пострадали люди.

Кроме того, вчера оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова. Под завалами нашли тело одного погибшего человека.

война Украина обстрелы Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации