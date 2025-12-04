Нічний обстріл України 4 грудня — скільки цілей РФ вдалося збити

ППО України. Фото: Командування Обʼєднаних сил України

Російські окупанти у ніч проти 4 грудня знову атакували Україну ракетами та дронами. На декількох локаціях зафіксовано влучання.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Нічний обстріл 4 грудня

Загарбники атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 138 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" та інших типів.

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість збитих і подавлених цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Загалом зафіксовано влучання балістики та 24 ударних дронів на 14 локаціях.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 грудня російські загарбники атакували Кривий Ріг, внаслідок чого постраждали люди.

Крім того, вчора окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. Під завалами знайшли тіло однієї загиблої людини.