Головна Армія Росія атакувала балістикою та дронами — як працювала ППО

Росія атакувала балістикою та дронами — як працювала ППО

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 09:40
Нічний обстріл України 4 грудня — скільки цілей РФ вдалося збити
ППО України. Фото: Командування Обʼєднаних сил України

Російські окупанти у ніч проти 4 грудня знову атакували Україну ракетами та дронами. На декількох локаціях зафіксовано влучання.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Нічний обстріл 4 грудня

Загарбники атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 138 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" та інших типів. 

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічний обстріл України 4 грудня
Кількість збитих і подавлених цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Загалом зафіксовано влучання балістики та 24 ударних дронів на 14 локаціях.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 грудня російські загарбники атакували Кривий Ріг, внаслідок чого постраждали люди.

Крім того, вчора окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. Під завалами знайшли тіло однієї загиблої людини. 

війна Україна обстріли Росія Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
