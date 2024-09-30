Удар по Охматдету — после атаки пилот РФ перешел на сторону Украины

Последствия удара по "Охматдету". Фото: Новини.LIVE

После ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве в июле один из российских пилотов перешел на сторону Украины и передал секретную информацию о своем подразделении. Он передал важные документы по личным делам и другие ценные данные.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Российский пилот перешел на сторону Украины

В материале говорится, что после ракетного удара по детской больнице в Киеве один из российских пилотов обратился в украинский чат-бот, передав секретную информацию о своем подразделении. Летчика шокировало нападение на мирных жителей, что подтолкнуло его к сотрудничеству с украинской разведкой. Он передал важные документы по личным делам и другие ценные данные.

Кроме того, экс-советник Минобороны Украины Сергей Кузан для СМИ раскрыл подробности нескольких операций ГУР с привлечением российских военных. Среди них вербовка кадрового военного Даниила Алферова, который помог 11 военным РФ сдаться в плен, а также реализовать подрыв штаба офицеров российской армии в 2024 году.

Также ГУР организовало диверсию на российском ракетном корабле "Серпухов" в Калининградской области. Операцию провел российский моряк, который позже пересек границу и перешел на сторону Украины.

Удар по "Охматдету" — что известно

Напомним, что Россия ударила по "Охматдету" в Киеве 8 июля. На месте обстрела погибли два человека, пострадали 34 человека, среди которых также были дети. Всего в результате обстрела столицы погибли 33 человека, раненых насчитывалось 121.

Впоследствии мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты. А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

Германия выделит 10 миллионов евро для восстановления "Охматдета". Средства будут направлены на возобновление работы больницы и подготовки к зиме. В свою очередь, Литва тоже объявила о выделении одного миллиона евро на восстановление больницы и призвала другие страны помочь.