Удар по Охматдиту — після атаки пілот РФ перейшов на бік України

Наслідки удару по "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

Після ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві в липні, один із російських пілотів перейшов на бік України та передав секретну інформацію про свій підрозділ. Він передав важливі документи з особових справ та інші цінні дані.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Російський пілот перейшов на бік України

У матеріалі йдеться, що після ракетного удару по дитячій лікарні в Києві, один із російських пілотів звернувся до українського чат-бота, передавши секретну інформацію про свій підрозділ. Льотчика шокував напад на мирних жителів, що підштовхнуло його до співпраці з українською розвідкою. Він передав важливі документи з особових справ та інші цінні дані.

Крім того, ексрадник Міноборони України Сергій Кузан для ЗМІ розкрив подробиці кількох операцій ГУР із залученням російських військових. Серед них — вербування кадрового військового Данила Алфьорова, який допоміг 11 військовим РФ здатися в полон, а також реалізувати підрив штабу офіцерів російської армії у 2024 році.

Також ГУР організувало диверсію на російському ракетному кораблі "Серпухов" у Калінінградській області. Операцію здійснив російський моряк, який пізніше перетнув кордон і перейшов на бік України.

Удар по "Охматдиту" — що відомо

Нагадаємо, що Росія вдарила по "Охматдиту" в Києві 8 липня. На місці обстрілу загинуло дві людини, постраждали 34, серед яких також були діти. Загалом внаслідок обстрілу столиці загинули 33 людини, поранених нараховувалося 121.

Згодом моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети. А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Німеччина виділить 10 мільйонів євро для відбудови "Охматдиту". Кошти спрямують на відновлення роботи лікарні та підготовки до зими. Своєю чергою Литва теж оголосила про виділення одного мільйона євро на відновлення лікарні та закликала інші країни допомогти.