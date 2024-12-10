Оккупанты саботируют штурм островов Днепра в Херсонской области

Понтонная переправа через Днепр. Фото: росСМИ

Среди российских военных на Приднепровском направлении фиксируется рост саботажа, направленный на избегание участия в штурме островов в дельте Днепра. Агент движения "АТЕШ" , действующий внутри Вооруженных сил РФ, сообщает о многочисленных случаях умышленного повреждения лодок и моторов, а также передаче координат Силам обороны Украины.

Об этом "АТЕШ" сообщил в Telegram.

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Российские солдаты сознательно ломают резиновые лодки, выводят из строя моторы и информируют украинскую сторону о расположении лодочных баз и запасов топлива. Такие действия уже стали серьезной проблемой для российского командования, пытающегося провести штурм позиций в сложных условиях островов Днепра.

В 126-й отдельной бригаде береговой обороны РФ зафиксировано не менее трех служебных расследований по саботажу. Это свидетельствует о нарастании протестных настроений среди личного состава, не желающего выполнять приказы командования.

Сообщение АТЕШ. Фото: скриншот

Представители движения "АТЕШ" призывают других российских военных последовать примеру своих товарищей.

"Мы призываем других российских военных последовать их примеру. Такое простое действие, как повреждение лодки, может спасти вас от неизбежной смерти. Эти острова вам не нужны, а выполнение приказов командования — это путь в один конец", — говорится в обращении.

Напомним, недавно партизаны АТЕШ рассказали, как россияне укрепляют набережную Евпатории, а также повреждения железнодорожной магистрали, связанной с военными поставками оружия и техники в Курскую область.