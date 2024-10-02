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Российские диверсанты изменили активность на границе — что происходит вблизи РФ

2 октября 2024 08:23
Карина Приходько - Редактор
Активность российских ДРГ в Украине снизилась — что говорят в ГПСУ
Украинские пограничники на границе. Фото: ГПСУ
Карина Приходько - Редактор

На сегодняшний день российские диверсионные группы меньше атакуют украинские позиции. В то же время они не оставляют попыток минировать некоторые направления. 

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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По словам Демченко, сейчас украинские пограничники почти не фиксируют активность российской ДРГ и их попытки атаковать позиции сил обороны вблизи границы России.

"Что касается попыток захода на нашу территорию ДРГ, то эта активность значительно уменьшилась по сравнению с предыдущими периодами", — сказал спикер ГПСУ.

В то же время он добавил, что определенную диверсионную деятельность оккупанты все же пытаются продолжать, в частности есть попытки минирования врагом некоторых направлений.

Напомним, в конце августа Демченко сообщал, что россияне перестали использовать ДРГ в Сумской области. Однако, несмотря на это, захватчики регулярно наносят удары по региону из разного типа вооружения.

граница россияне пограничники диверсия война в Украине ДРГ

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