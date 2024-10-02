Активність російських ДРГ в Україні знизилась — що кажуть в ДПСУ

Українські прикордонники на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на зараз російські диверсійні групи менше атакують українські позиції. Водночас вони не залишають спроб мінувати деякі напрямки.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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За словами Демченка, зараз українські прикордонники майже не фіксують активність російської ДРГ та їхні спроби атакувати позиції Сил оборони поблизу кордону Росії.

"Щодо спроб заходу на нашу територію ДРГ, то ця активність значно зменшилася в порівнянні з попередніми періодами", — сказав речник ДПСУ.

Водночас він додав, що певну диверсійну діяльність окупанти все ж намагаються продовжувати, зокрема є спроби мінування ворогом деяких напрямків.

Нагадаємо, наприкінці серпня Демченко повідомляв, що росіяни перестали використовувати ДРГ на Сумщині. Однак попри це загарбники регулярно завдають ударів по регіону з різного типу озброєння.