Из-за использования языка агрессора армия РФ может притворяться бойцами ВСУ, что несет опасность

Бойцы ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Сегодня на фронте многие бойцы ВСУ разговаривают на русском языке. Однако речь агрессора несет в себе огромную опасность для них самих и окружающих.

Об этом в интервью Вечір.LIVE заявил боец Сил обороны Украины Андрей Кривущенко.

Читайте также:

Почему язык агрессора опасен на фронте

По его словам, из-за использования русского языка, о чем хорошо знает противник, он имеет возможность более успешно проводить свои диверсии и захватывать позиции ВСУ.

"Приходит противник на позицию, заходят. "Кто там?" — Ребята: "Свои, мы здесь из соседней бригады заблудились. Можно к вам?" Противник заходит или забирает в плен или расстреливает позицию, и все. И банально это просто из-за допущения вражеского языка на передовой", — говорит военный.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал появление облегченного способа для военных перевестись в другую воинскую часть через приложение "Армия+".

Также отметим, что военные, зачисленные в распоряжение командира, имеют право на денежное обеспечение.