Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Русский язык опасен на фронте — военный объяснил почему arrow

Русский язык опасен на фронте — военный объяснил почему

15 ноября 2024 07:10
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Из-за использования языка агрессора армия РФ может притворяться бойцами ВСУ, что несет опасность
Бойцы ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Сегодня на фронте многие бойцы ВСУ разговаривают на русском языке. Однако речь агрессора несет в себе огромную опасность для них самих и окружающих.

Об этом в интервью Вечір.LIVE заявил боец Сил обороны Украины Андрей Кривущенко.

Читайте также:

Почему язык агрессора опасен на фронте

По его словам, из-за использования русского языка, о чем хорошо знает противник, он имеет возможность более успешно проводить свои диверсии и захватывать позиции ВСУ.

"Приходит противник на позицию, заходят. "Кто там?" — Ребята: "Свои, мы здесь из соседней бригады заблудились. Можно к вам?" Противник заходит или забирает в плен или расстреливает позицию, и все. И банально это просто из-за  допущения вражеского языка на передовой", — говорит военный.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал появление облегченного способа для военных перевестись в другую воинскую часть через приложение "Армия+".

Также отметим, что военные, зачисленные в распоряжение командира, имеют право на денежное обеспечение.

ВСУ русский язык война в Украине фронт ситуация на фронте

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:51 РФ будет иметь сильные экономические проблемы в 2025 году, — ISW

07:30 В Минобороны сообщили о закупке роботизированных комплексов

07:10 Русский язык опасен на фронте — военный объяснил почему

07:01 ПриватБанк может отправить карту по почте — как оформить доставку

06:57 Цены на протезы для военных выросли — сколько стоят

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

06:30 В Украине обвалились цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

06:30 Кабмин изменил правила вручения повесток от ТЦК по почте

06:22 От службы не уйдешь — могут ли ТЦК раздавать повестки в поезде

07:51 РФ будет иметь сильные экономические проблемы в 2025 году, — ISW

07:30 В Минобороны сообщили о закупке роботизированных комплексов

07:10 Русский язык опасен на фронте — военный объяснил почему

07:01 ПриватБанк может отправить карту по почте — как оформить доставку

06:57 Цены на протезы для военных выросли — сколько стоят

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

06:30 В Украине обвалились цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

06:30 Кабмин изменил правила вручения повесток от ТЦК по почте

06:22 От службы не уйдешь — могут ли ТЦК раздавать повестки в поезде

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Text

00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

14 ноября 2024
Text

21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

Text

18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

Text

18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

14 ноября 2024

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

14 ноября 2024

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд