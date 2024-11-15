Через використання мови агресора армія РФ може прикидатись бійцями ЗСУ, що несе небезпеку

Бійці ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні на фронті багато бійців ЗСУ розмовляють російською мовою. Проте мова агресора несе в собі величезну небезпеку для них самих і для оточуючих.

Про це в інтерв'ю Вечір.LIVE заявив боєць Сил оборони України Андрій Кривущенко.

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За його словами, через використання російської мови, про що чудово знає противник, він має можливість більш успішно проводити свої диверсії та захоплювати позиції ЗСУ.

"Приходить противник на позицію, заходять. "Хто там?" — Хлопці: "Свої, ми тут з сусідньої бригади заблукали. Можна до вас?" Противник заходить — і або забирає в полон, або розстрілює позицію, і все. І банально це через просто допущення ворожої мови на передовій", — каже військовий.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував появу полегшеного способу для військових перевестися в іншу військову частину через застосунок "Армія+".

Також зазначимо, що військові, які були зараховані у розпорядження командира, мають право на грошове забезпечення.