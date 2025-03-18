Похищение украинского зерна — какие убытки несет Украина

Российские грузовики с украинским зерном. Фото: скриншот из видео

Россияне снова начали похищение украинского зерна из Запорожской и Херсонской областей. Далее зерно на судне перевозят в Новороссийск.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram 18 марта.

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Андрющенко рассказал, что с началом посевной в оккупированном Приазовье россияне возобновили похищение украинского зерна с мест хранения в Запорожской и Херсонской областях.

Для этого из Ростова-на-Дону захватчики направляют грузовики, которые везут украинское зерно для погрузки на суда.

"Они, предварительно, идут в Новороссийск. Куда дальше и как — большой вопрос. Но факт мародерства фиксируем", — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Напомним, ранее командующий ВМС Алексей Неижапа заявил, что атаками по Одессе россияне пытаются нанести удар по продовольственной безопасности Украины.

В то же время во Всеукраинском аграрном совете сообщили, что в мире растет популярность украинской пшеницы.