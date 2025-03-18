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Росіяни знову крадуть зерно з двох областей України

18 березня 2025 09:08
Карина Приходько - Редактор
Викрадення українського зерна — яких збитків зазнає Україна
Російські вантажівки з українським зерном. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Росіяни знову почали викрадення українського зерна із Запорізької та Херсонської областей. Далі збіжжя судном перевозять в Новоросійськ. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram 18 березня. 

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Андрющенко розповів, що з початком посівної в окупованому Приазов’ї росіяни поновили викрадання українського зерна з місць зберігання в Запорізькій та Херсонській областях.

Для цього з Ростова-на-Дону загарбники направляють вантажівки, які потім везуть українське зерно для завантаження на судна. 

"Вони, попередньо, йдуть в Новоросійськ. Куди далі та як — велике питання. Але факт мародерства фіксуємо", — наголосив радник мера Маріуполя. 

Нагадаємо, раніше командувач ВМС Олексій Неїжапа заявив, що атаками по Одесі росіяни намагаються завдати удару продовольчій безпеці України.

Водночас у Всеукраїнській аграрній раді повідомили, що у світі зростає популярність української пшениці.

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