Викрадення українського зерна — яких збитків зазнає Україна

Росіяни знову крадуть зерно з двох областей України
Росіяни знову почали викрадення українського зерна із Запорізької та Херсонської областей. Далі збіжжя судном перевозять в Новоросійськ.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram 18 березня.
РФ викрадає українське зерно
Андрющенко розповів, що з початком посівної в окупованому Приазов’ї росіяни поновили викрадання українського зерна з місць зберігання в Запорізькій та Херсонській областях.
Для цього з Ростова-на-Дону загарбники направляють вантажівки, які потім везуть українське зерно для завантаження на судна.
"Вони, попередньо, йдуть в Новоросійськ. Куди далі та як — велике питання. Але факт мародерства фіксуємо", — наголосив радник мера Маріуполя.
Нагадаємо, раніше командувач ВМС Олексій Неїжапа заявив, що атаками по Одесі росіяни намагаються завдати удару продовольчій безпеці України.
Водночас у Всеукраїнській аграрній раді повідомили, що у світі зростає популярність української пшениці.
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