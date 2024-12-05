Вражеская атака беспилотниками 5 декабря — каковы результаты работы ПВО

Работа мобильной огневой группы ПВО Фото: Генштаб ВСУ.

Россия применила против Украины баллистические ракеты и беспилотники. Взрывы раздавались в 11 областях. Часть вражеских целей была локационно утрачена из-за противодействия РЭБ, а другие удалось обезвредить.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в четверг, 5 декабря.

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Известно, что первая волна атаки противника началась 4 декабря около 20:00 и продолжалась до утра 5 декабря. Враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М", которые запустил из Ростовской области по Украине, а также 44 беспилотника типа Shahed, вылетевших из Орла и Курска.

Статистика ущерба БпЛА 5 декабря. Фото: Воздушные силы ВСУ

По информации ПС ВСУ по состоянию на 08:30 подразделения зенитных ракетных войск РЭБ и мобильных огневых групп сбили 30 вражеских БпЛА. Обезвредили вражеские цели в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

Еще 12 беспилотников локационно потеряны, а один вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

Напомним, россияне ежедневно атакуют Украину беспилотниками. В частности, вчера, 4 декабря, в ПС ВСУ сообщили о 50 БпЛА. А на Киевщине во вторник, 3 декабря, в результате вражеской атаки пострадали жилые дома и автомобили.