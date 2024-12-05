Ворожа атака безпілотниками 5 грудня - які результати роботи ППО

Робота мобільної вогневої групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Росія застосувала проти України балістичні ракети та безпілотники. Вибухи лунали у 11 областях. Частина ворожих цілей були локаційно втрачені через протидію РЕБ, а інші вдалося знешкодити.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у четвер, 5 грудня.

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Відомо, що перша хвиля ворожої атаки розпочалась 4 грудня близько 20:00 та тривала до ранку 5 грудня. Ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М", які запустив з Ростовської області по Україні, а також 44 безпілотники типу Shahed, які вилетіли з Орла та Курська.

Статистика збиття БпЛА 5 грудня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За інформацією ПС ЗСУ станом на 08:30 підрозділи зенітних ракетних військ РЕБ та мобільних вогневих груп збили 30 ворожих БпЛА. Знешкодили ворожі цілі у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

Ще 12 безпілотників локаційно втрачено, а один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Нагадаємо, росіяни щоденно атакують Україну безпілотниками. Зокрема вчора, 4 грудня в ПС ЗСУ повідомили про 50 БпЛА. А на Київщині у вівторок, 3 грудня, внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки та автомобілі.